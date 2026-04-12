Dopo quasi una settimana spento l’incendio in Valsesia

Sono proseguite anche ieri sabato 11 aprile le operazioni di spegnimento e presidio da parte dei Vigili del Fuoco nel Comune di Cravagliana, località Valbella.

Sul posto presenti una squadra DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento), proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Novara, una squadra VV.F. Del Comando di Vercelli con l’UCL (Unità di Comando Locale), una squadra del distaccamento VV. F. Volontario di Cravagliana e due Canadair dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno consentito di ridurre ai minimi termini l’incendio, salvo isolati e ridotti focolai in alta quota molto distanti dalle abitazioni.

Durante la notte è stato mantenuto un presidio dei Vigili del Fuoco per monitorare l’area e nella giornata di oggi proseguiranno le operazioni di bonifica e verifica.

Presenti anche le Squadre di volontari AIB e due Elicotteri regionali AIB.

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