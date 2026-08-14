“Ci sono giornate che lasciano il segno. E poi ci sono gesti che ti restano nel cuore.

L’incendio continua a non voler mollare. Da giorni siamo impegnati sul fronte, tra fiamme, fumo, caldo e terreni difficili. Un lavoro duro, fatto di fatica e concentrazione, che per noi volontari AIB significa mettere tempo, energie e spesso anche il sonno a disposizione della nostra comunità.

Oggi, dopo 12 ore di turno, eravamo stanchi. Davvero stanchi.

Scendendo dal bosco, prima di rientrare, ci siamo fermati in un bar a Coggiola per prendere qualcosa da bere.

E lì è arrivato un gesto che, dopo una giornata così, vale più di mille parole.

La barista ci ha detto che non dovevamo pagare. Lei, la parrucchiera e altre persone del paese avevano fatto una colletta per offrire qualcosa ai volontari impegnati nell’incendio.

Ci siamo quasi sentiti in imbarazzo, perché non ci aspettavamo nulla.

Ma sono proprio queste cose che, dopo una giornata durissima, fanno bene al cuore.

Perché dietro una divisa, dietro un casco, dietro quelle 12 ore passate a lavorare sul fronte dell’incendio, ci sono persone. Persone che hanno famiglie, lavoro, stanchezza… e che scelgono comunque di esserci.

Sapere che qualcuno, dall’altra parte, se ne accorge e decide semplicemente di dire “grazie, questa volta offriamo noi”, dà una forza incredibile.

Quella colletta non era solo per un caffè, una bibita o qualcosa da mangiare.

Era un modo semplice e bellissimo per dirci: “Vi vediamo. Sappiamo quello che state facendo. Grazie.”

E allora grazie a voi.

Alla barista, alla parrucchiera e a tutte le persone di Coggiola che hanno partecipato a questo gesto.

Sono queste piccole grandi cose che ci fanno capire perché vale la pena esserci.

L’incendio ancora non vuole arrendersi. Noi nemmeno.