Donna senza vita scoperta nella serata di ieri, 19 ottobre, nel cuore di Biella. Un velo di sgomento si è steso sul quartiere quando le forze dell’ordine hanno varcato la soglia di un’abitazione privata, facendo la più drammatica delle scoperte. All’interno giaceva il corpo ormai privo di vita di una donna di circa 67 anni.

Donna senza vita trovata in casa a Biella: aveva 67 anni

A far scattare l’allarme sarebbe stata l’assenza prolungata della donna, che non dava più sue notizie da tempo. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i Vigili del Fuoco per consentire l’accesso all’appartamento, unitamente agli agenti della Polizia di Stato e ai sanitari del 118. Purtroppo, per la sessantasettenne non c’era già più nulla da fare.

I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, che dai primi accertamenti medico-legali risalirebbe a qualche giorno prima. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, consumatasi nell’isolamento della sua abitazione senza che nessuno potesse prestarle soccorso. Un episodio amaro che riaccende i riflettori sul dramma dei molti anziani che vivono nell’ombra e nell’indifferenza generale.

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