Sfiorata la tragedia a Zubiena, dove una quarantenne è stata raggiunta allo sterno da un pallino di piombo mentre si trovava sul balcone di casa, un’ex cascina vicino ai boschi. La donna è andata autonomamente al pronto soccorso: i medici hanno estratto il proiettile incastrato nel petto e l’hanno già dimessa.

Donna colpita al petto da un pallino mentre è sul balcone

Sull’episodio indagano la Squadra Mobile e la Scientifica, guidate dal commissario Giulia Tiberti e coordinate dalla Procura. Al momento il responsabile resta sconosciuto. Pur mantenendo il riserbo, gli inquirenti escludono un gesto volontario contro la persona. Tra le ipotesi principali spiccano l’azione sconsiderata di un bracconiere in attività prima dell’apertura della caccia o la bravata di qualcuno addentratosi nel bosco per sparare per gioco. Per fare luce sulla traiettoria e la provenienza del colpo si valutano i rilievi balistici e le telecamere di videosorveglianza.

Forte la sdegno del sindaco Davide Basso: «Una cosa del genere è assurda. Vengono i brividi a pensare a quanto poco sarebbe bastato per conseguenze più gravi. È inaccettabile che qualcuno spari vicino alle case senza curarsi dei rischi. Nel 2026 è una vergogna».

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