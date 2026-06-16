Donna azzannata da un cane a Valdilana.

Disavventura per una 53enne residente nel Biellese. La donna stava facendo una passeggiata nella zona di Trivero nell’area rurale. A un certo punto è spuntato un cane che l’ha aggredita e l’ha morsa.

Nel frattempo è arrivata la proprietaria dell’animale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La donna si è recata in ospedale per le cure del caso.

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