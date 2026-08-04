Il Centro Commerciale Gli Orsi collabora con la Società di San Vincenzo De Paoli.

Dona uno zaino e ricevi un buono spesa agli Orsi

Dal 1 al 7 settembre dalle 15 alle 19 chi dona uno zaino in buone condizioni riceve un buono spesa del valore di 5 euro da spendere presso negozi del Centro Commerciale. Gli zaini verranno donati alla Società di San Vincenzo De Paoli che li destinerà ai più bisognosi.

La Società San Vincenzo De Paoli è un’associazione di volontariato che vive la fede attraverso la carità, sostenendo le persone e le famiglie in situazioni di fragilità. Per rispondere ai bisogni del territorio, offre aiuti concreti come la distribuzione di generi alimentari, il sostegno per le spese energetiche e l'acquisto di farmaci non mutuabili.

Di cosa si tratta

Promuove inoltre servizi dedicati ad anziani e persone con disabilità, svolge attività di volontariato presso la Casa Circondariale di Biella e, attraverso l’Armadio San Vincenzo di via Don Minzoni 2, mette a disposizione gratuitamente abbigliamento per tutta la famiglia. Tra queste iniziative rientra anche la raccolta di zaini, destinata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica.

“Siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa in collaborazione con la Società di San Vincenzo De Paoli – ha riferito Luciano Morganti, Direttore del Centro Commerciale Gli Orsi-, perché crediamo che Gli Orsi possa essere sempre di più un punto di riferimento per gli abitanti della zona, intervenendo anche come spazio di solidarietà e di attenzione verso il territorio. Ospitare questa raccolta significa contribuire a trasformare un gesto semplice in un aiuto concreto, promuovendo valori come la condivisione, il riuso e la solidarietà verso le famiglie più fragili”.

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