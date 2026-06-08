Di nuovo autorizzate le esercitazioni militari in Baraggia.

Di nuovo autorizzate le esercitazioni militari in Baraggia

Nei giorni scorsi l’ente parco Ticino e Lago Maggiore che ha competenza sulla aree protette del Biellese ha autorizzato l’Esercito a riprendere le esercitazioni militari nel poligono di Candelo Massazza, che coincide con la riserva naturale della Baraggia. A dare notizia è il Circolo ambientalista Tavo Burat che nei mesi scorsi aveva ottenuto la sospensione delle manovre per violazione delle norme che regolano l’attività nelle aree protette.

E proprio nella giornata della festa della Repubblica, il Comitato Basta guerre ha organizzato una protesta nell’area del poligono: «Nonostante il tempo minaccioso – è la nota del Circolo Tavo Burat – siamo stati in Baraggia con il Comitato Basta Guerre a rimarcare la necessità di una Repubblica fondata su “forze disarmate”, che agisca in coerenza con il dettato costituzionale, che si adoperi concretamente per il ripudio della guerra. Marciare in Baraggia, terra di sacrificio per le esercitazioni militari, è anche occasione per risottolineare la necessità di rivedere le funzioni e gli usi del territorio. Abbiamo estrema necessità di preservare alcuni santuari della biodiversità come le baragge e di consentirne una fruizione rispettosa. Riteniamo che questo dovrebbe essere anche l’obiettivo e l’interesse delle amministrazioni territoriali ma dobbiamo purtroppo constatare il totale disinteresse e subordine allo status quo».

In questo senso le critiche sono indirizzate a Provincia, comuni, ATL, Fondazione BIellezza, l’Osservatorio del Paesaggio, ecc.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook