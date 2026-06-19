AttualitàValli Mosso e Sessera
Dall’auto lancia gattino in strada: per fortuna è stato recuperato
Il micio ora sta meglio ed è stato accolto in una famiglia
Dall’auto lancia gattino in strada: per fortuna è stato recuperato.
Una donna ha raccontato la vicenda sui social.
“Stamattina alle 7 hai scaricato dalla tua automobile bianca un gattino rosso davanti alla Trabaldo a Pray sappi che io ti ho visto… ero proprio dietro di te… il piccolo l’ho recuperato e volevo farti sapere che nonostante tutto sta bene e avrà una famiglia che non lo abbandonerà più.
E volevo anche farti sapere che ho preso il numero di targa e che li c’è una telecamera di sorveglianza che ha ripreso tutto…”
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