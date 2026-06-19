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Chiusura parziale del ponte di Biella: i disagi continuano
Impossibile entrare in città, tutti cercano strade alternative
Un’estate di disagi per chi deve entrare a Biella dalla zona di Cossato, Masserano e dalla bassa Valsesia. La chiusura parziale del ponte della tangenziale sul torrente Cervo, lungo la statale 758 “Masserano-Mongrando”, sta provocando code e rallentamenti in direzione del centro città.
Chiusura parziale del ponte di Biella: i disagi continuano
Già nei giorni scorsi, all’apertura dei lavori, si sono subito formate lunghe colonne di auto, con tempi di percorrenza aumentati e traffico in tilt nelle ore di maggiore passaggio. Una situazione destinata a durare diverse settimane, considerando il calendario dei lavori.
Il ponte chiuso parzialmente
Dal 16 giugno al 31 luglio sono in programma i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione sul ponte sul torrente Cervo, al chilometro 15 della SS758, ex SP142/A. Per consentire l’intervento, è stato attivato il senso unico di marcia da Biella verso Chiavazza e Cossato.
Di conseguenza, è vietato il transito nella direzione opposta, cioè verso il centro città. Una modifica alla viabilità che sta pesando in particolare su chi arriva dal Cossatese, da Masserano e dalla bassa Valsesia, costretto a cercare percorsi alternativi e ad affrontare lunghe code.
Le principali conseguenze per gli automobilisti sono:
- code in ingresso a Biella nelle fasce più trafficate;
- rallentamenti lungo i percorsi alternativi;
- tempi di percorrenza più lunghi per pendolari e lavoratori;
- disagi per chi si sposta dalla bassa Valsesia verso il capoluogo.
Il Comune contesta il metodo
La chiusura parziale del ponte ha provocato anche la reazione del Comune di Biella, che ha espresso forte perplessità nei confronti di Anas. Al centro della polemica ci sono soprattutto le modalità e le tempistiche con cui sarebbe stata comunicata la modifica alla viabilità.
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