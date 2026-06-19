Chiusura parziale del ponte di Biella: i disagi continuano

Di conseguenza, è vietato il transito nella direzione opposta, cioè verso il centro città. Una modifica alla viabilità che sta pesando in particolare su chi arriva dal Cossatese, da Masserano e dalla bassa Valsesia, costretto a cercare percorsi alternativi e ad affrontare lunghe code.

Le principali conseguenze per gli automobilisti sono:

code in ingresso a Biella nelle fasce più trafficate;

rallentamenti lungo i percorsi alternativi;

tempi di percorrenza più lunghi per pendolari e lavoratori;

disagi per chi si sposta dalla bassa Valsesia verso il capoluogo.

Il Comune contesta il metodo

La chiusura parziale del ponte ha provocato anche la reazione del Comune di Biella, che ha espresso forte perplessità nei confronti di Anas. Al centro della polemica ci sono soprattutto le modalità e le tempistiche con cui sarebbe stata comunicata la modifica alla viabilità.