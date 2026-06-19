Gattino “scaricato” in strada. Il proprietario replica: “È caduto, lo stiamo cercando”

Una donna residente nel Biellese orientale ha visto scaricare un gattino in strada da un’auto e lo ha recuperato.

Una volta portato in salvo l’animale, ha raccontato la vicenda sui social.

“Stamattina alle 7 hai scaricato dalla tua automobile bianca un gattino rosso davanti alla Trabaldo a Pray, sappi che io ti ho visto… Ero proprio dietro di te… Il piccolo l’ho recuperato e volevo farti sapere che nonostante tutto sta bene e avrà una famiglia che non lo abbandonerà più. E volevo anche farti sapere che ho preso il numero di targa e che li c’è una telecamera di sorveglianza che ha ripreso tutto…”.

Nel frattempo, però, i proprietari del gattino hanno contattato la redazione sostenendo che si è trattato di un enorme malinteso e che stanno cercando il micetto.

“Non l’abbiamo abbandonato – assicurano -, si tratta di un enorme malinteso. Insieme a un altro cucciolo si era arrampicato nel telaio dell’auto, ma noi non ce ne siamo accorti. Entrambi sono poi saltati giù o caduti mentre l’auto era in movimento e noi non ci siamo resi conto. Se ci sono le telecamere, si vedrà sicuramente che cadono da sotto. Li stiamo cercando per riportarli a casa da due giorni, anche la sera con la torcia e con il richiama gatti del telefono. Temevamo fossero morti. Chi li ha visti o portati al sicuro può contattarci al 328-8389591”.

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