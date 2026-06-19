AttualitàBiella
Dopo il malore un po’ di riposo per il sindaco Olivero
Il primo cittadino ha voluto ringraziare il personale dell’ospedale
Qualche giorno di riposo per Marzio Olivero. Almeno fino a lunedì è stato convinto a stare tranquillo e non prendersi impegni.
Le condizioni generali sono buone e il quadro è in costante miglioramento.
Il Sindaco desidera ringraziare il personale medico e sanitario dell’Ospedale degli Infermi per la professionalità dimostrata, nonché tutti coloro che, in queste ore, hanno espresso vicinanza e affetto.
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