Dopo il malore un po’ di riposo per il sindaco Olivero

Qualche giorno di riposo per Marzio Olivero. Almeno fino a lunedì è stato convinto a stare tranquillo e non prendersi impegni.

Le condizioni generali sono buone e il quadro è in costante miglioramento.

Il Sindaco desidera ringraziare il personale medico e sanitario dell’Ospedale degli Infermi per la professionalità dimostrata, nonché tutti coloro che, in queste ore, hanno espresso vicinanza e affetto.

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