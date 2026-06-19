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Dopo il malore un po’ di riposo per il sindaco Olivero

Il primo cittadino ha voluto ringraziare il personale dell’ospedale

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9 secondi fa

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sindaco malore
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Qualche giorno di riposo per Marzio Olivero. Almeno fino a lunedì è stato convinto a stare tranquillo e non prendersi impegni.

Le condizioni generali sono buone e il quadro è in costante miglioramento.
Il Sindaco desidera ringraziare il personale medico e sanitario dell’Ospedale degli Infermi per la professionalità dimostrata, nonché tutti coloro che, in queste ore, hanno espresso vicinanza e affetto.

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