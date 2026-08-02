Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, è stato firmato il decreto che prevede lo scorrimento della graduatoria del bando 2025 del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni.

Dal Ministero delle infrastrutture soldi per il Biellese

La misura, fortemente voluta dal Ministro Salvini, è destinata agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade gestite direttamente dai centri minori. Complessivamente, sono stati sbloccati centinaia di cantieri per un valore totale di 40 milioni di euro. Alla Regione Piemonte andranno 6 milioni di euro per finanziare 43 interventi, tra cui figurano anche i progetti dei Comuni biellesi di Piatto (133.000 euro) e Piedicavallo (120.000 euro).

«L’attenzione per le piccole realtà è sempre stata il faro dell’azione amministrativa e istituzionale della Lega — commenta Roberto Simonetti — e il Ministro Salvini si è prodigato per questo risultato. Segnalo inoltre che il progetto non si esaurisce qui: nelle prossime settimane, infatti, il MIT pubblicherà il bando per il 2026 dedicato ai piccoli Comuni che non hanno ancora beneficiato di alcun contributo, così da privilegiare la logica della rotazione».

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