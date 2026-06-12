AttualitàBiella
Dal 6 luglio partono i cantieri alla Pedemontana
Una data storica attesa da decenni
L’annuncio arriva direttamente dal Presidente della Regione Alberto Cirio.
Dal 6 luglio partono i cantieri alla Pedemontana
“Il 6 luglio partiranno il cantieri di costruzione della Pedemontana Piemontese. Un’infrastruttura strategica da quasi 400 milioni di euro che collegherà in modo più efficiente Biellese, Vercellese e Novarese. Andrà a migliorare la mobilità delle persone, sostenendo la competitività delle imprese e rendendo i nostri territori ancora più attrattivi.
Oggi è arrivata anche una notizia importante: il via libera del Ministero della Cultura alle varianti progettuali, un passaggio fondamentale che conferma la bontà del lavoro svolto e consente di procedere con l’avvio dell’opera.
In questi mesi sono state realizzate le opere propedeutiche e ora il cantiere è pronto a partire”.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Giro di vite sull’indifferenziato, raccolta solo ogni 15 giorni
Biella2 giorni fa
Bimba morsa al volto da un cane: soccorsa e portata in ospedale
Basso Biellese2 giorni fa
Terribile schianto tra auto e moto, muore centauro di soli 46 anni
Cronaca16 ore fa
Allevatore travolto da una mucca: ricoverato in codice rosso
Attualità16 ore fa