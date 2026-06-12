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Dal 6 luglio partono i cantieri alla Pedemontana

Una data storica attesa da decenni

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17 secondi fa

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Pedemontana, proseguono le opere di disboscamento
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L’annuncio arriva direttamente dal Presidente della Regione Alberto Cirio.

Dal 6 luglio partono i cantieri alla Pedemontana

“Il 6 luglio partiranno il cantieri di costruzione della Pedemontana Piemontese. Un’infrastruttura strategica da quasi 400 milioni di euro che collegherà in modo più efficiente Biellese, Vercellese e Novarese. Andrà a  migliorare la mobilità delle persone, sostenendo la competitività delle imprese e rendendo i nostri territori ancora più attrattivi.

Oggi è arrivata anche una notizia importante: il via libera del Ministero della Cultura alle varianti progettuali, un passaggio fondamentale che conferma la bontà del lavoro svolto e consente di procedere con l’avvio dell’opera.
In questi mesi sono state realizzate le opere propedeutiche e ora il cantiere è pronto a partire”.
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