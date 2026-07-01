Da questa sera ritorna il cinema all’aperto al chiostro di San Sebastiano

Prosegue la seconda edizione di “Sogno di una Notte al Chiostro”, la rassegna di appuntamenti culturali “en plein air” pensata per valorizzare il suggestivo Chiostro di San Sebastiano attraverso il teatro, la musica e, da quest’anno, anche il cinema.

Cinema all’aperto al chiostro di San Sebastiano

Questa sera, mercoledì 1 luglio, alle 21.30 con BUEN CAMINO di Gennaro Nunziante, iniziano gli spettacoli di cinema all’aperto organizzati dal Comune di Biella attraverso l’operato dell’Assessorato alla Cultura insieme al Contato del Canavese e alla società che gestisce il Cinema Mazzini di Biella, la CIAT di Lino Quaglia.

Gli appuntamenti estivi sono il proseguo di una felice collaborazione avviata già nell’autunno dello scorso anno, quando sono stati proiettati in sala dieci grandi classici del cinema ad un prezzo scontato presso il Cinema Mazzini.

I commenti

Marzio Olivero, Sindaco di Biella, dichiara: “Riportare il grande schermo in una cornice storica come il Chiostro di San Sebastiano è un risultato importante, che risponde all’entusiasmo e alla straordinaria partecipazione del pubblico, già testimoniata dal record di abbonamenti registrato nella passata stagione teatrale. Grazie alla consolidata sinergia tra le istituzioni e le realtà del territorio, continuiamo a costruire un’offerta di altissima qualità che rende Biella un luogo sempre più attrattivo da vivere insieme.”

Sara Gentile, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, commenta: “Siamo felici di essere riusciti a riportare al Chiostro di San Sebastiano, dopo più di vent’anni, un appuntamento tanto amato nel passato e oggi così richiesto. Il mondo del cinema sta vivendo tempi difficili e credo che sia uno specifico dovere di chi si occupa di cultura promuovere al massimo questa forma d’arte straordinaria che, tra l’altro, ha nel nostro Paese una storia tanto importante. Il programma degli spettacoli spazia molto in quanto a generi e, immaginando una nuova edizione, stiamo già raccogliendo i suggerimenti del pubblico attraverso uno specifico questionario di gradimento online.”

PROGRAMMA DEL CINEMA ALL’APERTO:

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.30. Ingresso al chiostro da Via Quintino Sella 54/b

LUGLIO 2026

Mercoledì 1° – BUEN CAMINO di Gennaro Nunziante

Giovedì 2 – THE CONJURING – IL RITO FINALE di Michael Chaves

Venerdì 3 – CIME TEMPESTOSE di Emerald Fenner

Sabato 4 – SUPER MARIO GALAXY – IL FILM di Aaron Horvath

Domenica 5 – LA VITA VA COSÌ di Riccardo Milani

Mercoledì 8 – RITORNO AL FUTURO – (1985) di Robert Zemeckis

Giovedì 9 – NOSFERATU di Robert Eggers (V.M. 14 ANNI)

Venerdì 10 – UNA DI FAMIGLIA di Paul Feig

Sabato 11 – ZOOTROPOLIS 2 di Jared Bush

Domenica 12 – FOLLEMENTE di Paolo Genovese

Mercoledì 15 – RITORNO AL FUTURO – PARTE II (1989) di Robert Zemeckis

Giovedì 16 – WEAPONS di Zach Cregger (V.M. 14 ANNI)

Venerdì 17 – NORIMBERGA di James Vanderbilt

Sabato 18 – I PUFFI di Chris Miller

Domenica 19 – PRENDIAMOCI UNA PAUSA di Christian Marazziti

Mercoledì 22 – RITORNO AL FUTURO – PARTE III (1990) di Robert Zemeckis

Giovedì 23 – I PECCATORI – THE SINNERS di Ryan Coogler (V.M. 14 ANNI)

Venerdì 24 – IL DOTTOR GIBELLO (FILM GIRATO NEL BIELLESE/NOVARESE) di Umberto Bolzon

Sabato 25 – JURASSIC WORLD – LA RINASCITA di Gareth Edwards

Domenica 26 – IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 di David Frankel

Mercoledì 29 – OI VITA MIA di Pio e Amedeo

Giovedì 30 – THE DRAMA – UN SEGRETO È PER SEMPRE di Kristoffer Borgli

Venerdì 31 – MARTY SUPREME di Josh Safdie

AGOSTO 2026

Sabato 1 – PECORE SOTTO COPERTURA Kyle Blada

Domenica 2 – LAVOREREMO DA GRANDI di Antonio Albanese

Mercoledì 5 – SCARY MOVIE 6 di Michael Tiddes

Giovedì 6 – DISCLOSURE DAY di Steven Spielberg

Venerdì 7 – MICHAEL di Antonie Fuqua

Sabato 8 – MINIONS & MONSTER di Pierre Coffin

Domenica 9 – LE CITTÀ DI PIANURA di Francesco Sossai

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