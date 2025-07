Cure Palliative: presentata a Milano l’esperienza dell’ASL Biella

La Struttura di Cure Palliative nelle scorse settimane è stata ospite, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, del Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario per un workshop di benchmarking dedicato ai “Modelli organizzativi e assistenziali delle cure palliative”, in occasione del quale il Dott. Luca Marinone, Responsabile della Struttura, ha presentato l’esperienza della Rete Locale di Cure Palliative, concentrandosi in particolare sulla gestione dei pazienti in RSA.

Il Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario (CERISMAS) è un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 2000 su iniziativa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.

Il CERISMAS compie ogni anno uno studio su una tematica di rilievo per le aziende sanitarie ad esso associate e l’argomento di questa edizione ha riguardato i modelli organizzativi e assistenziali delle cure palliative di 38 aziende.

Durante l’evento sono stati mostrati i risultati dello studio che ha coinvolto 15 centri della Lombardia, 11 dell’Emilia Romagna, 2 della Puglia, 2 della Campania, quello del Trentino Alto-Adige, uno svizzero e 1 per Liguria, Sardegna, Umbria e Piemonte, rappresentato dall’ASL di Biella. Insieme al Dott. Luca Marinone, era inoltre presente anche la coordinatrice infermieristica, Elisa Foglia.

