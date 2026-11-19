Crevacuore, è la fine di un’epoca. Lo scorso giovedì 12 novembre ha chiuso il Carrefour di via Matteotti, in attività ormai da ben 26 anni. Il supermercato, aperto nel 2000, rappresentava da oltre un quarto di secolo un punto di riferimento per la spesa quotidiana. C’è la speranza che il punto vendita possa tornare in funzione con una nuova gestione.

Crevacuore, è la fine di un’epoca

Lo hanno comunicato i titolari Federico e Paolo Boggia, i quali hanno ringraziato i clienti. «La gestione desidera ringraziare tutti i clienti di Crevacuore che in questi 26 anni hanno scelto il negozio di via Matteotti per la loro spesa».

Il supermercato passerà a Gs e resterà temporaneamente chiuso, come spiegato dagli attuali titolari. Non ci sono ancora indicazioni certe su una possibile riapertura.

Per venire incontro alle esigenze dei clienti di Crevacuore, i titolari hanno organizzato un servizio di trasporto verso il Carrefour Express di Pray. La navetta gratuita è attiva da mercoledì 18 novembre, con partenze ogni mezz’ora circa a partire dalle 9 del mattino. Il punto di ritrovo è davanti all’ex supermercato di via Matteotti, così da offrire un riferimento già conosciuto.

Il servizio è disponibile ogni mercoledì mattina, senza bisogno di prenotazione, e può trasportare fino a otto persone per viaggio. Una volta terminati gli acquisti, i clienti saranno accompagnati direttamente a casa. Un aiuto concreto soprattutto per chi ha difficoltà negli spostamenti. Inoltre, nel punto vendita di Pray, ogni mercoledì gli Over60 possoo usufruire di uno sconto del 10%.

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