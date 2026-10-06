Nell’ambito delle iniziative che accompagnano la mostra “Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice” di Chiara Camoni a Casa Zegna, nasce “Creare con la terra”.

“Creare con la terra”: un corso di ceramica a Valdilana

Si tratta di un corso di ceramica realizzato in collaborazione con La Bottega dei Mestieri e l’Appartamento per le Autonomie P. Tura, pensato per offrire un’esperienza di creatività condivisa. L’universo artistico di Chiara Camoni nasce infatti dall’attenzione ai materiali naturali, ai gesti quotidiani e ai processi collettivi. La terra, elemento centrale della sua ricerca, diventa il punto di partenza di un percorso che invita a sperimentare con le mani, trasformando la materia in una forma di espressione personale.

Il corso, patrocinato dal Comune di Valdilana, nasce anche dalla volontà di valorizzare le realtà del territorio che promuovono inclusione e benessere sociale. Per questo motivo l’iniziativa è realizzata in collaborazione con Oasi del Benessere di Bottega dei Mestieri che tratta la parte occupazionale degli ospiti dell’appartamento Tura. Guidati dal ceramista Giovanni Giannetta, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso composto da tre incontri, durante i quali potranno conoscere e sperimentare le tecniche di lavorazione dell’argilla, lasciando spazio alla creatività. Appuntamenti: mercoledì 14 ottobre dalle 20.30 alle 22, mercoledì 21 ottobre e mercoledì 28 ottobre I primi due incontri si svolgeranno all’ Appartamento per le Autonomie P. Tura a PRatrivero. Il terzo a Casa Zegna a Trivero.

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