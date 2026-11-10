AttualitàBiella
Cossato piange Salvatore Corrado: aveva 54 anni
Giovedì il funerale in chiesa
Cossato piange Salvatore Corrado: aveva 54 anni
Sarà celebrato giovedì 12 novembre alle 10 il funerale di Salvatore Corrado di 54 anni. Lascia la mamma Luisa Massaro, i frastelli Eugenio e Roberto con famiglia. Un ringraziamento la famiglia lo rivolge al reparto di Nefrologia dell’ospedale di Ponderano.
Il funerale sarà celebrato a Cossato alle 10 in cheisa parrocchiale di Santa Maria Assunta.
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