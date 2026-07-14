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Cossato dà l’addio a Renzo Varesi di 68 anni

Oggi il funerale sarà celebrato nella chiesa dell’Assunta a Cossato

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Si è spento a 68 anni Renzo Varesi, lascia la moglie Lucia Capellaro, la mamma Dina Girotto, la figlia Laura con i figli Luigi, Andrea e Sofia.

Cossato dà l’addio a Renzo Varesi di 68 anni

Oggi pomeriggio martedì 14 luglio alle 16 sarà celebrato il funerale in chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta.
Un ringraziamento particolare alla dottoressa Silvia Zocco e ai medici e personale del servizio Cure Palliative.

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