Corruzione urbanistica: favori in cambio di mobili

Un sistema collaudato di «messa al servizio» della funzione pubblica in cambio di mobili, arredi e dispositivi elettronici per un valore stimato di 97 mila euro. È quanto svelato dai Carabinieri di Novara, coordinati dalla pm Silvia Baglivo, nell’ambito di un’inchiesta su presunti episodi di corruzione che coinvolgono l’Anas e importanti progetti urbanistici.

Ieri il gip Niccolò Bencini ha disposto gli arresti domiciliari per quattro persone: un ingegnere Anas, due tecnici della societàsospesi dalle funzioni, e unarchitetto milanese.

Secondo l’accusa, i funzionari avrebbero garantito iter burocratici accelerati e soffiate riservate per il rilascio di autorizzazioni relative a opere infrastrutturali nei comuni di Novara, Cameri e Trecate. L’indagine, nata nel 2022 da uno stralcio della Dda di Torino, rappresenta il secondo filone di un’inchiesta che aveva già portato a perquisizioni lo scorso luglio. Anas ha espresso piena fiducia nella magistratura, sospendendo in via cautelativa i tre dipendenti coinvolti.

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