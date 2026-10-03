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Coop Orso blu di Valdengo: cassa prorogata per i 107 lavoratori

Accordo trovato tra azienda e sindacati in Regione

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4 minuti fa

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Cassa integrazione per i 107 lavoratori della coop Orso blu a Valdengo.

Coop Orso blu di Valdengo: cassa prorogata per i 107 lavoratori

E’ stata prorogata fino a tutto il mese di dicembre. E’ quanto è stato deciso ieri in Regione alla presenza dei sindacati Cgil Filcams, Cgil Nidil e Uiltucs .
«La Regione – spiegano i sindacalisti – ha comunicato, inoltre, che si farà parte attiva per una serie di politiche sociali nei confronti dei lavoratori, che potranno svolgere corsi professionalizzanti per possibili riqualificazioni e ricollocazioni. Ci è stato comunicato anche un impegno da parte di Hermes nei confronti della cooperativa sociale Orso Blu, senza però specificare in che termini lavorativi e soprattutto con quali tempi».

 

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