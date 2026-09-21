Contro le guerre: Biella torna in piazza.

Contro le guerre: Biella torna in piazza

“I Biellesi per La Palestina Libera in rete con ANPI, CGIL, ARCI, Donne in Cammino per La Pace, Local March for Gaza, NO MAFIE BIELLA, Ciclofficina Thomas Sankara, Coordinamento Biella Antifascista, Associazione Donne contro la discriminazione ODV, Medici con l’Africa Cuamm, Tessiture Sonore, URBAN KINTSUGI, Le Parole Fucsia, Mondi senza Frontiere, Associazione Scuola Aperta, VocidiDONNE, Circolo Tavo Burat – Pro Natura e DONNE NUOVE riscendono in piazza per denunciare l’escalation di violenza e atrocità in medio oriente e nel mondo – scrivono gli organizzatori -. Un’escalation senza precedenti che vede le Istituzioni nazionali ed europee coinvolte, inerti e complici: dal genocidio a Gaza, all’occupazione violenta della Cisgiordania, alle guerre in Libano e Iran. L’area dell’Asia occidentale è sottoposta a fibrillazioni e il suo instabile equilibrio rischia di infrangersi sotto costanti nuove pressioni. Altri conflitti ormai annosi, dall’Ucraina al Sudan, non trovano soluzioni alternative alla violenza. Nessun continente sembra essere risparmiato; la popolazione civile dei paesi in guerra paga il prezzo più alto in termini di vite umane e anche quella dei paesi occidentali paga gli effetti nefasti delle guerre in termini di perdita di diritti e di conquiste sociali. Contro le logiche belliche fondate sul diritto del più forte, in difesa dei diritti umani, della nostra Costituzione, del diritto internazionale e della pace, si terrà un corteo sabato 26 settembre ritrovo a Largo Cusano alle 14,30. Tutte le persone che credono che la spirale della violenza si possa fermare e che l’umanità possa ancora lasciarsi alle spalle l’orrore della guerra, sono invitate a partecipare e ad unirsi alla manifestazione”.

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