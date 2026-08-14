Non si placa l’emergenza incendio sul Monte Barone.

Continui sorvoli del Canadair sull’incendio del Monte Barone

Le operazioni di spegnimento e contenimento proseguono senza sosta, vedendo schierati in prima linea i Vigili del Fuoco provenienti dai comandi di Biella, Torino, Asti e Novara. I pompieri sono costantemente impegnati nell’arduo compito di domare le continue riaccensioni del fronte del fuoco sviluppatosi al di sopra della strada Le Piane.

A complicare notevolmente il lavoro dei soccorritori sono le condizioni del territorio: l’estrema secchezza del terreno, unita a un abbondante accumulo di vegetazione arida nel sottobosco, crea un vero e proprio combustibile naturale che alimenta e fa divampare nuovamente i focolai non appena sembrano domati.

L’intervento aereo e la bonifica dei volontari

Per dare man forte alle operazioni di terra, nella mattinata di oggi, 14 agosto, è stato richiesto e ottenuto l’intervento decisivo di un mezzo aereo. Il Canadair ha già effettuato circa dieci lanci tattici d’acqua e ritardante direttamente sulle zone più critiche interessate dal rogo, nel tentativo di abbassare la temperatura del suolo e soffocare le fiamme più alte.

Parallelamente, si rivela fondamentale l’operato instancabile dei volontari del corpo AIB (Antincendi Boschivi). Le squadre AIB si stanno concentrando sulle delicate fasi di bonifica all’Alpe Gorei e lungo tutto il fianco ovest dell’area già devastata dall’incendio. L’obiettivo primario di questo capillare lavoro di isolamento è mettere definitivamente in sicurezza il perimetro per scongiurare qualsiasi altro focolaio.

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