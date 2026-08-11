Continui focolai sul Monte Barone: la situazione non migliora

Un altro focolaio è comparso nella zona conosciuta come Sasso Nero, poco sopra la località Piane. E anche non lontano dal rifugio “La Ciota”. Come di consueto, è operativo un Canadair, mentre a terra prosegue senza sosta il lavoro di vigili del fuoco e volontari Aib.

Una delle novità che desta maggiore attenzione riguarda la zona del rifugio dell’Alpe Ponasca. Alcuni focolai hanno infatti ripreso a bruciare nel grande prato vicino alla struttura, punto di passaggio per gli escursionisti diretti verso il Monte Barone. Si tratta di un’area già interessata nei giorni scorsi dall’emergenza e che torna quindi sotto osservazione.

Le riaccensioni confermano quanto sia difficile considerare definitivamente spenti i settori già attraversati dal fuoco. Braci e punti caldi possono infatti continuare a covare anche a lungo e, in presenza di vegetazione secca e condizioni favorevoli, trasformarsi nuovamente in fiamme. Un problema già osservato nei giorni scorsi anche sulle pendici del Cornabecco.