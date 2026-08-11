AttualitàValli Mosso e Sessera
Continui focolai sul Monte Barone: la situazione non migliora
Proseguono per l’ottavo giorno di fila le operazioni di spegnimento delle fiamme
Focolai che si riaccendono tornano ad alimentare il grande rogo in Valsessera dopo oltre una settimana di battaglia contro le fiamme.
Continui focolai sul Monte Barone: la situazione non migliora
Nella mattinata di oggi, martedì 11 agosto, alcune riaccensioni sono state segnalate nel grande prato vicino al rifugio dell’Alpe Ponasca, lungo uno dei principali itinerari utilizzati dagli escursionisti per salire verso il Monte Barone.
Un altro focolaio è comparso nella zona conosciuta come Sasso Nero, poco sopra la località Piane. E anche non lontano dal rifugio “La Ciota”. Come di consueto, è operativo un Canadair, mentre a terra prosegue senza sosta il lavoro di vigili del fuoco e volontari Aib.
Una delle novità che desta maggiore attenzione riguarda la zona del rifugio dell’Alpe Ponasca. Alcuni focolai hanno infatti ripreso a bruciare nel grande prato vicino alla struttura, punto di passaggio per gli escursionisti diretti verso il Monte Barone. Si tratta di un’area già interessata nei giorni scorsi dall’emergenza e che torna quindi sotto osservazione.
Le riaccensioni confermano quanto sia difficile considerare definitivamente spenti i settori già attraversati dal fuoco. Braci e punti caldi possono infatti continuare a covare anche a lungo e, in presenza di vegetazione secca e condizioni favorevoli, trasformarsi nuovamente in fiamme. Un problema già osservato nei giorni scorsi anche sulle pendici del Cornabecco.
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