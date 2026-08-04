Continua l’incendio in alta Valsessera

È ripresa stamattina all’alba l’attività di contenimento dell’incendio sul Monte Barone. In attività i volontari AIB che hanno presidiato la zona dormendo presso il rifugio. Per motivi di sicurezza non sono percorribili i sentieri sul versante Noveis /Postua, nessun problema per la salita sugli itinerari classici da Le Piane Coggiola.