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Continua l’incendio in alta Valsessera

E’ partito ieri pomeriggio a causa di un fulmine. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e Aib.

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È ripresa stamattina all’alba l’attività di contenimento dell’incendio sul Monte Barone. In attività i volontari AIB che hanno presidiato la zona dormendo presso il rifugio. Per motivi di sicurezza non sono percorribili i sentieri sul versante Noveis /Postua, nessun problema per la salita sugli itinerari classici da Le Piane Coggiola.
E’ partito ieri pomeriggio a causa di un fulmine. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e Aib.
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