AttualitàValli Mosso e Sessera
Continua l’incendio in alta Valsessera
E’ partito ieri pomeriggio a causa di un fulmine. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e Aib.
E’ partito ieri pomeriggio a causa di un fulmine. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e Aib.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità23 ore fa
Non risponde al telefono, trovata morta in casa a 51 anni
Attualità3 giorni fa
Malore in casa: morto bimbo di tre mesi
Attualità2 giorni fa
Tornava dalla serata con gli amici: 22enne morta in auto
Cronaca2 giorni fa
Incidente in scooter per una coppia: morta la moglie
Cronaca1 giorno fa