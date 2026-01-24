Continua la raccolta firme contro lo spostamento del mercato

Non hanno alcuna intenzione di arrendersi gli ambulanti e i cittadini contrari allo spostamento del mercato principale da piazza Falcone per riportarlo in centro. Anche questa mattina è proseguita la raccolta firme nell’ambito della petizione lanciata proprio per dire no all’iniziativa del Comune di Biella.

Spostamento del mercato, oltre 2mila persone hanno già firmato per dire “no”

Si respirano ottimismo e fiducia attorno al banchetto allestito all’interno del bar La Tana dell’Orso, a pochi passi dal mercato, dove oggi è proseguita la raccolta firme. Firme che avrebbero già superato quota 2mila, pur essendo limitate ai soli cittadini di Biella (come previsto dal regolamento comunale).

Presenti, come sempre, lo storico ambulante Michelangelo Trotta, presidente Fiva, e il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Karim Elmotarajji, che anche nei giorni scorsi ha dato la propria disponibilità per autenticare le firme.

