Seguici su

AttualitàBiella

Continua la raccolta firme contro lo spostamento del mercato

Anche oggi il banchetto in piazza Falcone. Le sottoscrizioni sarebbero già più di 2mila

Pubblicato

13 minuti fa

il

spostamento mercato

Non hanno alcuna intenzione di arrendersi gli ambulanti e i cittadini contrari allo spostamento del mercato principale da piazza Falcone per riportarlo in centro. Anche questa mattina è proseguita la raccolta firme nell’ambito della petizione lanciata proprio per dire no all’iniziativa del Comune di Biella.

Spostamento del mercato, oltre 2mila persone hanno già firmato per dire “no”

Si respirano ottimismo e fiducia attorno al banchetto allestito all’interno del bar La Tana dell’Orso, a pochi passi dal mercato, dove oggi è proseguita la raccolta firme. Firme che avrebbero già superato quota 2mila, pur essendo limitate ai soli cittadini di Biella (come previsto dal regolamento comunale).

Presenti, come sempre, lo storico ambulante Michelangelo Trotta, presidente Fiva, e il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Karim Elmotarajji, che anche nei giorni scorsi ha dato la propria disponibilità per autenticare le firme.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
1 Commento

1 Commento

  1. Giovanni Sella

    24 Gennaio 2026 at 11:44

    PER FORTUNA il Comune andrà avanti lo stesso per la strada che ha deciso di intraprendere, il Sindaco lo ha ribadito ieri. Il mercato andrà dove vuole il Comune e la gente andrà dove è il mercato. E’ sempre stato così e sarò sempre così.

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.