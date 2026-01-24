Addio all’ultima discoteca di Biella: chiude il Road Runner

C’è stato un tempo, fino a meno di 15 anni fa, in cui i biellesi potevano scegliere contemporaneamente tra tre o quattro locali in cui andare a ballare in città, ora quel tempo è finito definitivamente: chiude anche l’ultima discoteca di Biella.

Il Road Runner abbassa la saracinesca: chiude l’ultima discoteca di Biella

Il titolare del Road Runner, Matteo Lanza, ha deciso dire basta all’avventura iniziata nel 2009: quella di oggi e quella di sabato prossimo saranno le ultime due serate del locale di via Tollegno.

La decisione è stata annunciata ufficialmente sulla pagina Facebook del locale.

“Certi posti non chiudono davvero: restano dentro, dove nessuno potrà mai spegnerli”

“Ci sono posti che non si dimenticano, perché non li hai solo frequentati: li hai vissuti – le belle parole pubblicate sulla pagina Facebook del locale per annunciare la chiusura -. Il Road Runner è stato questo. Notti che iniziavano senza sapere come sarebbero finite. Musica che entrava sotto pelle. Sguardi, risate, abbracci, silenzi all’alba. Una parte di vita, per tanti. Oggi dobbiamo salutarlo. Il Road Runner chiude.

Non è una fine rumorosa, è un addio che fa piano, ma che pesa, perché porta con sé tutto quello che siamo stati insieme”.

“Grazie – prosegue il post – a chi ha varcato quella porta, a chi ha ballato fino a non sentire più i piedi, a chi ha lavorato nell’ombra, a chi ha reso ogni notte diversa e speciale. Le luci si spengono, la musica si ferma. Ma certi posti non chiudono davvero: restano dentro, dove nessuno potrà mai spegnerli”.

Ampio servizio e intervista al titolare su La Provincia di Biella.it in edicola oggi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook