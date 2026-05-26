Consegnate le borse studio Ormezzano

L’Aula Magna del Liceo “Avogadro”, in via Galimberti, ha ospitato nella mattinata di venerdì 22 maggio la cerimonia di consegna delle Borse di Studio Ormezzano, appuntamento che ogni anno riunisce il mondo della scuola biellese, un appuntamento che ogni anno valorizza l’impegno degli studenti biellesi che si sono distinti nel percorso scolastico e universitario. Promotrice dell’iniziativa è la Ilario Ormezzano SAI S.r.l., storica realtà imprenditoriale del Biellese con sede a Gaglianico, attiva da oltre un secolo nella distribuzione chimica. L’azienda è oggi un punto di riferimento nel mercato italiano ed europeo di prodotti chimici e materie prime destinate a numerosi comparti industriali, dal farmaceutico all’industria chimica, dal tessile alla cosmesi, dall’alimentare alla detergenza.

A fare gli onori di casa all’Avogadro è stato il dirigente scolastico Mario Massazza, che ha accolto gli

studenti premiati, i loro famigliari e i presidi degli istituti superiori della provincia. Veri protagonisti della

mattinata sono stati però gli studenti meritevoli delle scuole superiori biellesi e gli universitari destinatari

delle due diverse serie di riconoscimenti promosse dalla famiglia Ormezzano: le borse di studio intitolate ad

Adriana e Franco Ormezzano, rivolte agli allievi degli istituti superiori della provincia, e quelle dedicate alla

dottoressa Maria Erica Ormezzano, riservate agli studenti universitari. Si tratta di un’iniziativa ormai

consolidata, che da decenni accompagna il percorso formativo dei giovani biellesi capaci, motivati e

desiderosi di costruire il proprio futuro attraverso lo studio. A rappresentare la famiglia e l’azienda c’erano

Gianluca e Jacopo, esponenti della generazione più giovane della famiglia Ormezzano, che hanno

incontrato gli studenti premiati e i dirigenti scolastici del territorio, confermando una tradizione di

attenzione concreta verso la scuola e verso le nuove generazioni. La consegna delle borse di studio

conferma il legame profondo tra la famiglia Ormezzano, l’impresa e il territorio: un legame che non si

esprime soltanto nell’attività produttiva, ma anche attraverso il sostegno alla cultura, alla formazione e alla

crescita dei giovani biellesi. In un tempo in cui il rapporto tra scuola e mondo del lavoro è sempre più

centrale, l’iniziativa assume il valore di un investimento sul futuro: premiare il merito significa riconoscere il

talento, incoraggiare la responsabilità e offrire fiducia a una nuova generazione chiamata a contribuire allo

sviluppo della comunità.

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