Attualità
Consegnate le borse studio Ormezzano
Sono rivolte agli allievi degli istituti superiori della provincia e agli universitari
L’Aula Magna del Liceo “Avogadro”, in via Galimberti, ha ospitato nella mattinata di venerdì 22 maggio la cerimonia di consegna delle Borse di Studio Ormezzano, appuntamento che ogni anno riunisce il mondo della scuola biellese, un appuntamento che ogni anno valorizza l’impegno degli studenti biellesi che si sono distinti nel percorso scolastico e universitario. Promotrice dell’iniziativa è la Ilario Ormezzano SAI S.r.l., storica realtà imprenditoriale del Biellese con sede a Gaglianico, attiva da oltre un secolo nella distribuzione chimica. L’azienda è oggi un punto di riferimento nel mercato italiano ed europeo di prodotti chimici e materie prime destinate a numerosi comparti industriali, dal farmaceutico all’industria chimica, dal tessile alla cosmesi, dall’alimentare alla detergenza.
A fare gli onori di casa all’Avogadro è stato il dirigente scolastico Mario Massazza, che ha accolto gli
studenti premiati, i loro famigliari e i presidi degli istituti superiori della provincia. Veri protagonisti della
mattinata sono stati però gli studenti meritevoli delle scuole superiori biellesi e gli universitari destinatari
delle due diverse serie di riconoscimenti promosse dalla famiglia Ormezzano: le borse di studio intitolate ad
Adriana e Franco Ormezzano, rivolte agli allievi degli istituti superiori della provincia, e quelle dedicate alla
dottoressa Maria Erica Ormezzano, riservate agli studenti universitari. Si tratta di un’iniziativa ormai
consolidata, che da decenni accompagna il percorso formativo dei giovani biellesi capaci, motivati e
desiderosi di costruire il proprio futuro attraverso lo studio. A rappresentare la famiglia e l’azienda c’erano
Gianluca e Jacopo, esponenti della generazione più giovane della famiglia Ormezzano, che hanno
incontrato gli studenti premiati e i dirigenti scolastici del territorio, confermando una tradizione di
attenzione concreta verso la scuola e verso le nuove generazioni. La consegna delle borse di studio
conferma il legame profondo tra la famiglia Ormezzano, l’impresa e il territorio: un legame che non si
esprime soltanto nell’attività produttiva, ma anche attraverso il sostegno alla cultura, alla formazione e alla
crescita dei giovani biellesi. In un tempo in cui il rapporto tra scuola e mondo del lavoro è sempre più
centrale, l’iniziativa assume il valore di un investimento sul futuro: premiare il merito significa riconoscere il
talento, incoraggiare la responsabilità e offrire fiducia a una nuova generazione chiamata a contribuire allo
sviluppo della comunità.
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