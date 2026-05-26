Sabato 30 maggio alle ore 17,00 nel Parco delle Cave del Comune di Campiglia Cervo, alla balconata della Pila ( strada Rialmosso-Quittengo) si terrà la festa per l’inaugurazione della statua lignea dedicata alla Siunera (la donna valligiana raccoglitrice di erba in

montagna) .

L‘iniziativa del Comune di Campiglia Cervo ha trovato generoso accoglimento da parte della popolazione, infatti non sono stati spesi fondi pubblici ma sponsor privati hanno offerto: il grande tronco di cedro per la scultura, il lavoro dell’artista scultore Francesco Formignani, le opere edili per il piedestallo, la grafica del supporto multimediale, del logo e delle locandine; sono le imprese locali: Idroelettrica San Paolo srl, Cimabianca, Impresa F.lli D’Ambrosio, Franco Marassi.

Campiglia Cervo inaugura la statua lignea dedicata alla Siunera

L’entusiasmo per l’iniziativa, l’offerta d’aiuto e il coinvolgimento sono stati davvero corali apartire dallo staff dei dipendenti comunali, alla disponibilità di volontari a vario titolo e della squadra di protezione civile, alla scuola primaria di Campiglia, i cui allievi con disegni e

scritti han dimostrato di conoscere bene la figura della siunera e le tradizioni valligiane, anche la “bicchierata” è offerta dalle associazioni dei paesi di Quittengo e Rialmosso. Questa volta forse l’Amministrazione Comunale ha avuto il merito di proporre qualcosa di

importante e bello che ha toccato il cuore delle persone mettendo in moto la solidarietà e la voglia di partecipare.

Saranno presenti anche le donne del Gruppo Vaëette in Ĝipoun in rappresentanza dell’ Associazione Casa Museo dell’Alta valle del Cervo, tante associazioni della Bürsch e non solo, residenti, villeggianti ed amici; si vorrebbe che l’evento, calendarizzato nell’ambito

de “La Valle dell’Acqua”; fosse davvero un’ occasione di incontro e di festa.

Verranno ricordate con affetto e rispetto le donne valligiane che hanno sopportato sulle

loro spalle il peso dell’amministrazione della vita quotidiana, dell’accudimento della

famiglia, della casa, delle mucche indispensabili al sostentamento, ma anche dei pascoli e

dei paesi, a causa delle lunghe assenze degli uomini emigrati in tutto il mondo come

manodopera specializzata nelle costruzioni di palazzi e infrastrutture.

In particolare la statua è dedicata alla Siunera che si occupava della preziosissima,

faticosa e pericolosa, raccolta delle erbe di alta montagna il siun (festuca varia) che

costituiva la scorta di foraggio per il lungo inverno, doveva percio’ da agosto in poi alzarsi

molto presto al mattino per recarsi in alta montagna, oltre i pascoli, camminando almeno

un paio d’ore del suo svelto passo, cantando o chiacchierando con le compaesane, per

falciare una manciata alla volta l’erba da riporre nella gerla per ridiscendere al paese col

carico di cinquanta, sessanta chili. Depositato il profumato bottino l’attendevo

naturalmente le “minori fatiche” dei lavori domestici o dell’allevamento.

Non c’è festa senza musica: il coro La Gerla proveniente da Torino, diretto dal maestro

Roberto Bertania eseguirà alcuni canti dedicati alle donne ed alle loro fatiche. La Gerla è

una formazione corale con esperienza di piu’ di quarant’anni di concerti tenuti in tutto il

mondo e in prestigiose rassegne, anche per la trasferta non ci sono stati costi locali in

quanto è stata finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Per raggiungere il sito della festa si dovrà percorre con le auto in senso unico, la strada

da Balma, Quittengo, per scendere al termine verso Rialmosso, Bogna.

Sarà anche possibile, oltre che piacevole e sostenibile, lasciare l’auto alla frazione

Balma e salire con una breve passeggiata guidata lungo l’antica strada delle cave

ammirando i capolavori dei ciclopici muri a secco, ascoltando notizie sulle attività nelle

circostanti cave di sienite (il locale granito) attive fino agli anni settanta del ‘900:

l’appuntamento è al ponte che porta a Riabella alle ore 16,10.

…. Per sapere cosa significa il titolo della manifestazione UAHEOOO non resta che

parteciparvi….

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