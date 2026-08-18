Ad aprire il fine settimana sarà il concerto d’organo “Aspetti di letteratura organistica tra ’600 e ’900” di Giuseppe Radini. E’ organista titolare del Santuario. Evento in programma venerdì 21 agosto alle ore 21 nella Basilica Antica.

Concerto d’organo al santuario di Oropa

Il maestro Radini proporrà un itinerario musicale attraverso quattro secoli di storia dell’organo, attraversando epoche, stili e scuole diverse: il programma spazierà dalla scuola francese di Couperin e Du Mage alla grande tradizione tedesca di Bach, Krebs e Rinck, fino alle espressioni del Romanticismo e del Novecento con Gounod, Guilmant, Bossi, Karg-Elert, Rowley e Rosetta. Completeranno il percorso musiche

di Tours, Malling, Cherubini e Bellando.

Il secondo appuntamento con il maestro Radini dedicato alla letteratura organistica sarà venerdì 28 agosto, alle ore 21, sempre nella Basilica Antica.

Ingresso libero.

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