Conad sostiene Aism Biella: assegno da 10700 euro

Prosegue l’impegno di Conad a sostegno del territorio e delle realtà che operano nel sociale. Presso uno dei punti vendita della rete è stato consegnato un assegno del valore di 10.700 euro a favore della Sezione AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Biella. La cifra è stata raccolta nell’ambito dell’iniziativa solidale “Sosteniamo le Passioni”, che ha visto il coinvolgimento dei supermercati Conad di Andorno Micca, Candelo, Mongrando e Occhieppo Inferiore.

L’importo è stato destinato all’AISM in base alle preferenze espresse direttamente dai clienti, che durante la spesa quotidiana hanno scelto di premiare l’associazione tra le varie realtà locali candidate al progetto.

La consegna dell’assegno è avvenuta nel corso di un incontro ufficiale tra una rappresentanza della Sezione AISM di Biella e i gestori dei supermercati aderenti. La somma raccolta contribuirà a finanziare i numerosi servizi e i progetti promossi dall’associazione a tutela delle persone con sclerosi multipla e delle loro famiglie.

«Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale fare rete tra imprese, associazioni e comunità locali per offrire un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno. Ringraziamo di cuore tutti i clienti che hanno partecipato scegliendo Conad e sostenendo al contempo una realtà così importante per il nostro territorio», hanno dichiarato Nadia Rossin, Consuelo Campitelli e Massimo Galvan, gestori dei punti vendita coinvolti.

Ai ringraziamenti dei gestori si uniscono anche quelli affettuosi di AISM Biella, che ha espresso profonda gratitudine sia verso Conad sia verso tutti i cittadini che hanno scelto di supportare la loro causa.

Con questa donazione si riconferma l’attenzione di Conad nel promuovere progetti di solidarietà e vicinanza alle comunità locali, valorizzando il ruolo attivo dei soci imprenditori e dei clienti a favore delle realtà più fragili del territorio.

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