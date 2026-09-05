Tragedia nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 settembre, lungo le strade del Vercellese.

Con l’auto contro l’albero: muore il conducente

Ugo Gallina, 80enne residente a Saluggia, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla provinciale 36, nel tratto verso Lamporo. Erano circa le 15.45 quando l’auto condotta dall’uomo è uscita di strada, terminando la propria corsa contro un albero,

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Dopo l’impatto la vettura si è fermata in una posizione precaria vicino al canale che costeggia la strada. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, che ha dovuto innanzitutto stabilizzare il mezzo per evitare ulteriori rischi.

I vigili del fuoco hanno quindi liberato Gallina dall’abitacolo utilizzando tecniche Tpss, Tecniche di primo soccorso sanitario, operando insieme al personale sanitario. L’uomo è stato poi affidato all’équipe dell’elisoccorso, ma le conseguenze dell’incidente si sono rivelate fatali.

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