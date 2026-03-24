Si comunica che, a far data dal 1° aprile 2026, il servizio di rilascio della Carta di Identità Elettronica sarà effettuato SOLO su appuntamento.

L’appuntamento può essere prenotato dalla giornata odierna (24 marzo) tramite il servizio Prenotazione CIE del Comune di Biella (nel menu “Servizi”, selezionare “Anagrafe e Stato Civile” e successivamente “Prenotazione CIE”). La prenotazione può essere effettuata sia entrando con lo SPID, sia inserendo direttamente i dati nel sistema e può essere effettuata anche per una terzapersona (familiare/parente, amico/conoscente, ecc.).

Comune di Biella: carta identità elettronica su appuntamento

Nel caso residuale dell’impossibilità di accesso al servizio informatico sarà possibile prenotare un

appuntamento chiamando il numero di telefono: 015.3507500. Tale servizio sarà attivo nei seguenti

giorni:

– Lunedì dalle 09:00 alle 11:00

– Martedì dalle 09:00 alle 11:

– Mercoledì dalle 14:00 alle 16:00

– Giovedì dalle 14:00 alle 16:00

– Venerdì dalle 09:00 alle 11:00

La prenotazione è SEMPRE necessaria per accedere al servizio.

Al momento della prenotazione è indispensabile che il cittadino annoti data e ora dell’appuntamento

nonché i documenti da presentare come indicato sul sito comunale; in caso di mancanza di uno dei

documenti previsti e/o non presentazione nell’orario e giorno precedentemente fissato, sarà

necessario procedere ad una nuova prenotazione.

Si ricorda che l'accesso per l'appuntamento è in via Battistero, 4; gli orari di apertura degli sportelli

sono disponibili sulla pagina dedicata del sito comunale.

In caso di furto o smarrimento occorre presentare l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità

di Pubblica Sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri.

In caso di deterioramento, l'interessato dovrà fare richiesta di nuovo documento, consegnando il

precedente originale deteriorato.

ATTENZIONE: LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE, DAL PROSSIMO 3 AGOSTO NON

AVRANNO PIÙ VALORE, NÉ IN ITALIA NÉ ALL’ESTERO.

Invitiamo pertanto tutti i cittadini in possesso di una carta d’identità cartacea, a sostituirla

per tempo con la CIE, ricordando anche che dalla data del 3 agosto 2026 la possibilità di

ottenere una carta d’identità cartacea valida per l’espatrio per ragioni d’urgenza non sarà più

possibile.

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