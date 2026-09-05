Con l’emergenza siccità che continua, è necessario attivare tutte le misure che possano consentire di salvaguardare le realtà produttive attraverso, anche, provvedimenti straordinari. E’ quanto afferma Coldiretti Vercelli-Biella che ha chiesto la convocazione del Tavolo Verde, tramite una specifica lettera di Coldiretti Piemonte all’assessore all’Agricoltura, Paolo Bongioanni.

Coldiretti Biella: “Emergenza siccità continua. Servono misure”

“Sono già significativi i danni alle produzioni di quest’annata, situazione che si riflette, ovviamente, sul reddito delle imprese e sulla tenuta di importanti settori produttivi – fanno notare il Presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Roberto Guerrini e il Direttore Domenico Pautasso – Il Fondo AgriCat è solo un primo tassello attraverso cui attivare una rete di effettivo supporto al tessuto imprenditoriale piemontese. Poiché, però, l’emergenza in atto rischia di generare ulteriori ripercussioni nelle varie realtà produttive, è urgente, come già richiesto, adottare ogni provvedimento possibile, che consenta anche di giungere al riconoscimento dello stato di calamità naturale. Al fine di approfondire i diversi aspetti connessi con lo stato di emergenza in atto e fornire agli operatori del settore puntuali indicazioni, è urgente che la Regione convochi, come abbiamo sollecitato, un Tavolo Verde. Ribadiamo, come già più volte fatto, che resta necessario – concludono – lavorare con una programmazione e pianificazione per ammodernare una rete idrica che disperde una quantità inaccettabile di acqua al fine di incrementare la capacità di stoccaggio e non arrivare sempre ad operare in emergenza”.

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