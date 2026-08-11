Clima africano in Piemonte: la svolta dopo Ferragosto

Caldo intenso e temporali accompagneranno il Piemonte nei prossimi giorni, con una nuova impennata delle temperature attesa a partire da mercoledì 12 agosto. È lo scenario tracciato dal meteorologo Andrea Vuolo, che fino a oggi, martedì 11 agosto, indica ancora la possibilità di fenomeni temporaleschi localmente intensi.

L’alta pressione ha infatti temporaneamente perso forza sul suo margine settentrionale per l’ingresso di aria più fresca atlantica a nord delle Alpi. Una situazione favorevole alla formazione di temporali di calore soprattutto durante il pomeriggio e la sera sulle montagne e, in alcuni casi, sulle pianure pedemontane.

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