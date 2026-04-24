Città studi Biella. Ventinove laureati nell’ultima sessione

Il Campus di Città Studi Biella si conferma un centro accademico d’eccellenza e un crocevia di culture. Si è conclusa ufficialmente la sessione straordinaria dell’anno accademico 2024/2025, che ha visto il raggiungimento dell’ambito traguardo della laurea per 29 studenti e studentesse iscritti ai corsi dell’Università di Torino attivi presso la sede biellese.

Le cerimonie, che si sono susseguite tra marzo e aprile, hanno premiato l’impegno di giovani skillati pronti a immettersi nel mercato del lavoro con competenze trasversali e specialistiche.

Il contingente dei nuovi laureati è così suddiviso tra i diversi corsi di studio: 10 laureati in Servizio Sociale, i neo Dottori e le neo Dottoresse sono stati proclamati lo scorso 10 marzo; 1 laureata in Amministrazione Aziendale che ha concluso il suo percorso il 26 marzo; 16 laureati e laureate in Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development le cui discussioni delle tesi si sono svolte nelle giornate del 2 e 8 aprile, confermando l’appeal internazionale del corso; 2 laureati in Scienze dell’Amministrazione Digitale, con il momento finale della discussione e proclamazione avvenuto il 15 aprile.

Accanto alla dimensione internazionale, questa sessione di tesi ha messo in luce l’importanza dei percorsi formativi storicamente legati al tessuto sociale ed economico del territorio: i 10 nuovi laureati in Servizio Sociale rappresentano una risorsa fondamentale per il sistema del welfare locale, portando nuove energie in un settore cruciale per il supporto alla comunità e alle persone; allo stesso modo, i traguardi raggiunti nell’area dell’Amministrazione Aziendale e delle Scienze dell’Amministrazione Digitale confermano la vocazione del polo biellese nel formare profili gestionali pronti a supportare lo sviluppo delle imprese e delle istituzioni, coniugando visione strategica e capacità operative concrete.

Particolarmente significativo è il risultato raggiunto all’interno del corso di laurea magistrale in Cultural Heritage and Creativity. Tra i 16 laureati internazionali, spicca infatti un importante gruppo di studenti e studentesse provenienti dall’Iran.

In un contesto globale complesso, Città Studi desidera sottolineare l’alto valore simbolico di questo traguardo: la loro determinazione e il successo accademico rappresentano un messaggio di speranza e un esempio concreto di come l’istruzione e la cultura siano strumenti di libertà e ponti di dialogo tra i popoli. La presenza di questi giovani a Biella arricchisce non solo il Campus, ma l’intero territorio, favorendo uno scambio umano e professionale senza frontiere.

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