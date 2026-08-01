AttualitàBiella
“Ciliegi, chiederemo un referendum consultivo” – VIDEO
L’annuncio durante la manifestazione: “La città è dei biellesi, non del sindaco”. Chiara anche la posizione sul mercato: “Resti dov’è, non si sprechino soldi pubblici per un lavoro che non serve e non interessa a nessuno”
I cittadini che in questi giorni si stanno mobilitando per salvare i ciliegi dei Giardini Zumaglini tenteranno la strada del referendum consultivo.
Ad annunciarlo oggi pomeriggio, nel corso del corteo che da piazza Vittorio Veneto ha raggiunto Palazzo Oropa, è stata Veronica Del Bianco, promotrice dell’iniziativa.
“Nei prossimi giorni – ha spiegato alle centinaia di persone radunatesi sotto i portici del municipio – organizzeremo una raccolta firme per chiedere al Comune un referendum consultivo. E se non vuole farlo, dovrà dirci in faccia che non gli interessa della nostra opinione”.
“Non deve dimenticarsi – ha aggiunto sempre riferendosi al primo cittadino Marzio Olivero – che la città è dei biellesi, non del sindaco”.
“Il mercato resti dov’è”
Durante la manifestazione è stato toccato anche il tema del mercato, dal cui spostamento nel centro cittadino dipende la decisione del Comune di Biella di spostare i ciliegi. I manifestanti hanno chiesto ancora una volta che il mercato rimanga dov’è attualmente, vale a dire in piazza Falcone, al Villaggio Lamarmora: “Vogliamo il mercato dove sta, che va benissimo. Senza sprecare soldi pubblici dei cittadini per fare un lavoro che non serve e che non interessa a nessuno”.
L’arrivo sotto i portici del Comune al grido “dimissioni”
Alessia Fazzari
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Bb68
1 Agosto 2026 at 20:42
bravi dimissioni mandiamo a casa i mafiosetti di destra destra compresi i servi di del marcio
Bb68
1 Agosto 2026 at 21:07
siamo tutti cretini ha ragione Crepet diamo ascolto ad una destra destra sempre più cogliona che vuole imporre la propria visione di un mondo retrogrado liberiamoci di queste tristi pagkiacci