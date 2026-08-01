“Ciliegi, chiederemo un referendum consultivo” – VIDEO

I cittadini che in questi giorni si stanno mobilitando per salvare i ciliegi dei Giardini Zumaglini tenteranno la strada del referendum consultivo.

Ad annunciarlo oggi pomeriggio, nel corso del corteo che da piazza Vittorio Veneto ha raggiunto Palazzo Oropa, è stata Veronica Del Bianco, promotrice dell’iniziativa.

“Nei prossimi giorni – ha spiegato alle centinaia di persone radunatesi sotto i portici del municipio – organizzeremo una raccolta firme per chiedere al Comune un referendum consultivo. E se non vuole farlo, dovrà dirci in faccia che non gli interessa della nostra opinione”.

“Non deve dimenticarsi – ha aggiunto sempre riferendosi al primo cittadino Marzio Olivero – che la città è dei biellesi, non del sindaco”.

“Il mercato resti dov’è”

Durante la manifestazione è stato toccato anche il tema del mercato, dal cui spostamento nel centro cittadino dipende la decisione del Comune di Biella di spostare i ciliegi. I manifestanti hanno chiesto ancora una volta che il mercato rimanga dov’è attualmente, vale a dire in piazza Falcone, al Villaggio Lamarmora: “Vogliamo il mercato dove sta, che va benissimo. Senza sprecare soldi pubblici dei cittadini per fare un lavoro che non serve e che non interessa a nessuno”.

L’arrivo sotto i portici del Comune al grido “dimissioni”

Alessia Fazzari

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