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“Ciliegi, chiederemo un referendum consultivo” – VIDEO

L’annuncio durante la manifestazione: “La città è dei biellesi, non del sindaco”. Chiara anche la posizione sul mercato: “Resti dov’è, non si sprechino soldi pubblici per un lavoro che non serve e non interessa a nessuno”

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1 ora fa

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ciliegi referendum
L'arrivo del corteo in piazza Duomo
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I cittadini che in questi giorni si stanno mobilitando per salvare i ciliegi dei Giardini Zumaglini tenteranno la strada del referendum consultivo.

Ad annunciarlo oggi pomeriggio, nel corso del corteo che da piazza Vittorio Veneto ha raggiunto Palazzo Oropa, è stata Veronica Del Bianco, promotrice dell’iniziativa.

“Nei prossimi giorni – ha spiegato alle centinaia di persone radunatesi sotto i portici del municipio – organizzeremo una raccolta firme per chiedere al Comune un referendum consultivo. E se non vuole farlo, dovrà dirci in faccia che non gli interessa della nostra opinione”.

“Non deve dimenticarsi – ha aggiunto sempre riferendosi al primo cittadino Marzio Olivero – che la città è dei biellesi, non del sindaco”.

“Il mercato resti dov’è”

Durante la manifestazione è stato toccato anche il tema del mercato, dal cui spostamento nel centro cittadino dipende la decisione del Comune di Biella di spostare i ciliegi. I manifestanti hanno chiesto ancora una volta che il mercato rimanga dov’è attualmente, vale a dire in piazza Falcone, al Villaggio Lamarmora: “Vogliamo il mercato dove sta, che va benissimo. Senza sprecare soldi pubblici dei cittadini per fare un lavoro che non serve e che non interessa a nessuno”.

L’arrivo sotto i portici del Comune al grido “dimissioni”

Alessia Fazzari

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2 Commenti

1 Commento

  1. Bb68

    1 Agosto 2026 at 20:42

    bravi dimissioni mandiamo a casa i mafiosetti di destra destra compresi i servi di del marcio

    Rispondi

  2. Bb68

    1 Agosto 2026 at 21:07

    siamo tutti cretini ha ragione Crepet diamo ascolto ad una destra destra sempre più cogliona che vuole imporre la propria visione di un mondo retrogrado liberiamoci di queste tristi pagkiacci

    Rispondi

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