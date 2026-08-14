Ciclista di 67 anni morto per un malore a Curino.

Tragedia ieri a Curino. Un ciclista di 67 anni è stato colto da un malore mentre stava affrontando una delle strade del paese. Sarebbe stato colpito da un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto è giunto il 118. L’uomo è Luciano Radice residente a Cornaredo.

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