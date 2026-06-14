AttualitàValle Cervo
Chiusa fino al 29 giugno la strada della Valle Cervo
Provvedimento necessario per consentire importanti interventi di manutenzione
Chiusa fino al 29 giugno la strada della Valle Cervo. Da mercoledì 3, la SP 100 risultata temporaneamente chiusa al traffico dal km 8+732 al km 9+000, nel territorio del comune di Campiglia Cervo (in località Asmara).
Chiusa fino al 29 giugno la strada della Valle Cervo
Il provvedimento è necessario per consentire importanti interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la carreggiata. Salvo imprevisti legati a lavori e condizioni meteo, la riapertura della strada è prevista per il 26 giugno 2026.
Per garantire la circolazione durante il periodo di cantiere, il traffico sarà deviato sulle strade provinciali limitrofe, che subiranno le seguenti modifiche.
– Direzione Campiglia Cervo (in salita): i veicoli saranno deviati lungo la SP 111 di Quittengo, istituita a senso unico a salire. Il tratto dall’incrocio tra la SP 111 e la SP 100 fino al km 1+200, all’altezza della Chiesa di Quittengo, rimarrà a doppio senso di marcia.
– direzione Sagliano Micca – Biella (in discesa): i veicoli saranno deviati lungo la SP 514 di San Paolo Cervo, istituita a senso unico a scendere. Il tratto in località Asmara, dall’incrocio tra la SP 514 e la SP 100 fino al km 2+100, in corrispondenza dell’ex municipio, rimarrà a doppio senso di marcia.
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