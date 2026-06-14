Chiusa fino al 29 giugno la strada della Valle Cervo. Da mercoledì 3, la SP 100 risultata temporaneamente chiusa al traffico dal km 8+732 al km 9+000, nel territorio del comune di Campiglia Cervo (in località Asmara).

Chiusa fino al 29 giugno la strada della Valle Cervo

Il provvedimento è necessario per consentire importanti interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la carreggiata. Salvo imprevisti legati a lavori e condizioni meteo, la riapertura della strada è prevista per il 26 giugno 2026.

Per garantire la circolazione durante il periodo di cantiere, il traffico sarà deviato sulle strade provinciali limitrofe, che subiranno le seguenti modifiche.

– Direzione Campiglia Cervo (in salita): i veicoli saranno deviati lungo la SP 111 di Quittengo, istituita a senso unico a salire. Il tratto dall’incrocio tra la SP 111 e la SP 100 fino al km 1+200, all’altezza della Chiesa di Quittengo, rimarrà a doppio senso di marcia.

– direzione Sagliano Micca – Biella (in discesa): i veicoli saranno deviati lungo la SP 514 di San Paolo Cervo, istituita a senso unico a scendere. Il tratto in località Asmara, dall’incrocio tra la SP 514 e la SP 100 fino al km 2+100, in corrispondenza dell’ex municipio, rimarrà a doppio senso di marcia.

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