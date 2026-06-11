Chicchi di grandine come palline da golf: paura nei campi e danni alle colture.

Chicchi di grandine come palline da golf

Una violenta ondata di maltempo ha attraversato diverse zone del Piemonte nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 giugno, provocando forti temporali e grandinate localmente intense. I fenomeni più significativi sono stati segnalati nel Canavese e in alcune aree del Novarese, in particolare tra Suno e Mezzomerico, dove sono caduti chicchi di grandine di dimensioni considerevoli. In altre località, invece, il passaggio della perturbazione ha portato soprattutto pioggia abbondante senza particolari conseguenze.

Chicchi enormi e temporali improvvisi

La perturbazione si è sviluppata rapidamente nel corso del pomeriggio, sorprendendo molti residenti. In alcune zone del Piemonte i chicchi hanno raggiunto dimensioni tali da destare preoccupazione tra automobilisti e agricoltori. Numerose le fotografie e i video condivisi sui social, che mostrano accumuli di ghiaccio e strade temporaneamente imbiancate.

Nel Canavese la situazione è stata particolarmente intensa. Diversi comuni hanno dovuto fare i conti con una grandinata violenta accompagnata da forti raffiche di vento e pioggia battente. I chicchi più grandi hanno raggiunto diversi centimetri di diametro, provocando danni a coltivazioni, orti privati e veicoli parcheggiati all’aperto. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

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