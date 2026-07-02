“Chiavazza abbandonata. Qui non si taglia l’erba dai tempi dell’Adunata…”

«Questa è la condizione in cui versa, purtroppo, Chiavazza: l’ormai abbandonato rione di Biella. Queste foto sono state scattate attorno alla palestra comunale “Gianfranco Sarselli”, adiacente al parco con il laghetto, anch’esso lasciato nell’incuria generale».

Le parole sono quasi superflue di fronte alle immagini inviate da un biellese residente a Chiavazza, che testimoniano la situazione di degrado dell’area. Parole peraltro condivise da buona parte degli abitanti della zona della palestra “Sarselli”.

“Chiavazza abbandonata. Davanti al PalaSarselli una ‘foresta’ piena di topi, orbettini, vespe e zecche”

«L’erba, o meglio, la foresta, ormai raggiunge i cartelli stradali – spiega il lettore -. All’interno di tale foresta sono presenti molte specie di animali e insetti: topi, orbettini, vespe e zecche. I bambini non sono più liberi di poter far rotolare un pallone su questi prati e il degrado è ormai più che notevole. Si aggiunga anche che talvolta sono gli stessi cittadini che, armati di decespugliatore proprio e a spese proprie, deforestano alcuni punti delle aiuole per poter creare almeno un piccolo passaggio per le persone, per lo più anziani e bambini, che tentano di passare da una strada all’altra senza essere “risucchiate” dalla foresta».

“L’ultima sistemazione delle aiuole risale all’Adunata…”

L’amarezza aumenta quando oltre al danno si aggiunge la beffa: «Dicono – prosegue il lettore chiavazzese – che il consiglio di quartiere abbia chiesto informazioni al comune riguardo al taglio di questa foresta e di altre zone verdi del quartiere e che lo stesso comune abbia risposto che il lavoro era in procinto di partire. Sì, poi sono passati anche da Chiavazza a tagliare qualcosa, ma si sono limitati all’erba dei giardini di via Coppa. Stop. Il giorno successivo si leggeva su testate online: “Conclusi i tagli del verde a Chiavazza, ora ci spostiamo in centro”. Conclusi i tagli del verde a Chiavazza? E quando sarebbero iniziati? Precisazione: l’ultima sistemazione delle aiuole attorno al PalaSarselli risale a inizio maggio 2025, più di un anno fa, esattamente per l’arrivo dell’Adunata».

«È da più di un anno che qui si vive nell’incuria del verde, noi cittadini non ci meritiamo uno scempio del genere – conclude -. Dovremo aspettare maggio 2027 o un altro evento di carattere nazionale per poter ritornare ad usare gli spazi verdi a Chiavazza senza avere animali ed insetti che tentano di entrare in casa?».

Gli scatti inviati dal lettore

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