“Che stronzetta”: poi il ministro Pichetto si scusa con la giornalista

“Che stronzetta”: poi il ministro Pichetto si scusa con la giornalista

Scivolone del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Durante un confronto con la stampa rivolgendosi alla giornalista Vanessa Ricciardi, collaboratrice di Staffetta quotidiana, si è lasciato andare a un “Che stronzetta”. L’episodio è avvenuto nell’aula dei gruppi parlamentari alla Camera durante la presentazione di uno studio di Confindustria ed Enea sul nucleare.

Capita la gaffe ha fatto marcia indietro. «Ho utilizzato una espressione inappropriata, detta in un tono che voleva essere scherzoso, ma che comprensibilmente è stata percepita come offensiva. Me ne rammarico. Non rispecchia il mio modo di essere né il rispetto che ho verso tutte le donne e gli uomini dell’informazione con cui mi confronto positivamente ogni giorno».

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook