Attualità
«Cerchiamo funghi». In auto hanno piede di porco e cesoie
La giustificazione non ha convinto i carabinieri
Viaggiavano in automobile nel territorio di Stresa nel cuore della notte, ma un controllo dei carabinieri ha portato alla scoperta di diversi attrezzi sospetti. Protagonisti della vicenda sono due uomini di 63 e 60 anni, entrambi residenti nell’Aronese, che al termine degli accertamenti sono stati denunciati in stato di libertà.
A fermare la vettura sono stati i carabinieri del Nor della compagnia di Verbania. Durante l’identificazione, alcuni elementi hanno convinto i militari ad approfondire il controllo, passando dalla verifica dei documenti alla perquisizione dei due occupanti e dell’automobile sulla quale stavano viaggiando.
Nel bagagliaio attrezzi ritenuti da scasso
Il primo oggetto è comparso addosso al conducente. Nella tasca dei pantaloni, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è stato trovato un taglierino con lama estraibile, lungo complessivamente circa 20 centimetri. Da qui l’attenzione si è spostata anche sul contenuto del veicolo.
Nel bagagliaio erano custoditi diversi oggetti che i militari hanno ritenuto compatibili con possibili attività di scasso. Sono stati sequestrati un piede di porco, corde, guanti di stoffa e cesoie, queste ultime adatte anche al taglio del ferro. Il materiale è stato quindi acquisito nell’ambito degli accertamenti.
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