«Cerchiamo funghi». In auto hanno piede di porco e cesoie

A fermare la vettura sono stati i carabinieri del Nor della compagnia di Verbania. Durante l’identificazione, alcuni elementi hanno convinto i militari ad approfondire il controllo, passando dalla verifica dei documenti alla perquisizione dei due occupanti e dell’automobile sulla quale stavano viaggiando.

Nel bagagliaio attrezzi ritenuti da scasso

Il primo oggetto è comparso addosso al conducente. Nella tasca dei pantaloni, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è stato trovato un taglierino con lama estraibile, lungo complessivamente circa 20 centimetri. Da qui l’attenzione si è spostata anche sul contenuto del veicolo.

Nel bagagliaio erano custoditi diversi oggetti che i militari hanno ritenuto compatibili con possibili attività di scasso. Sono stati sequestrati un piede di porco, corde, guanti di stoffa e cesoie, queste ultime adatte anche al taglio del ferro. Il materiale è stato quindi acquisito nell’ambito degli accertamenti.