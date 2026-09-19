Panoramica Zegna Valdilana bike day: attesa carovana di bici. Per chiudere al meglio l’estate e iniziare a guardare all’autunno a Valdilana torna un evento dove la natura sarà protagonista.

C’è il Valdilana bike day: per cinque ore la strada rimarrà chiusa

Appuntamento oggi sabato 19 settembre. Alla regia dell’organizzazione sono Comune di Valdilana con il patrocinio della Provincia di Biella, dei Comuni di Piatto e Veglio in stretta collaborazione con l’Oasi Zegna.

Giunta con grande entusiasmo alla sua seconda edizione, la manifestazione invita tutti gli appassionati delle due ruote a vivere una giornata speciale immersi nei paesaggi mozzafiato del territorio biellese.

Formula aperta

Una delle caratteristiche fondamentali dell’evento è la sua formula aperta, sostenibile e inclusiva. Non è una gara, non è una competizione e non serve alcuna iscrizione. In perfetto stile randonnée, la giornata si configura come una pedalata totalmente libera, priva di cronometri, classifiche o ansia da prestazione. Ogni partecipante potrà gestire la mattinata in piena autonomia, scegliendo l’orario di partenza, il ritmo e la distanza da coprire, da solo, con la famiglia o in compagnia degli amici.

La vera forza dell’iniziativa risiede nella possibilità di vivere la strada in totale sicurezza: dalle 9 alle ore 14, infatti, la strada Panoramica Zegna sarà completamente chiusa al traffico motorizzato nel tratto compreso tra il Villaggio Residenziale e il piazzale 1 di Bielmonte.

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