C’è il sole, però il gran caldo è in attenuazione. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 23 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

C’è il sole, però il gran caldo è in attenuazione

La notte si presenta con un cielo sereno e temperature che si attestano intorno ai 23,8°C e una leggera diminuzione fino a 20,3°C verso la fine della giornata. La copertura nuvolosa rimane molto bassa, oscillando tra il 0% e l’1%, mentre la velocità del vento è moderata, proveniente da Nord-Nord Ovest.

Durante la mattina, il meteo continua a mantenere condizioni di cielo sereno e poche nuvole. Le temperature salgono rapidamente, raggiungendo i 25,6°C entro le ore di pranzo. La copertura nuvolosa aumenta leggermente fino a un massimo del 47%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assiste a un ulteriore incremento delle temperature, che toccheranno i 30,2°C intorno alle 14. Le condizioni rimangono prevalentemente soleggiate, con qualche nube sparsa, e la velocità del vento continua a essere moderata. L’umidità si mantiene su livelli relativamente bassi, favorendo una sensazione di caldo intenso.

La sera porta un cambiamento nel meteo, con un incremento della copertura nuvolosa che raggiunge il 100% entro le ore notturne. Le temperature scendono gradualmente, arrivando a circa 20,3°C. Non si prevedono precipitazioni, ma il vento si intensifica, mantenendo una direzione da Nord-Nord Ovest.

In sintesi, domani nel Biellese si registra una giornata calda e prevalentemente soleggiata, con un cambiamento significativo nel meteo nelle ore serali.

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