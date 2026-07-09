C’è il sole, ma in serata potrebbe arrivare la pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

C’è il sole, ma in serata potrebbe arrivare la pioggia

La notte si presenta con un cielo sereno e una temperatura che si attesta intorno ai 24,5°C. La copertura nuvolosa è minima, attestandosi al 7%, e non si prevedono precipitazioni. I venti soffiano da Nord a una velocità di circa 8,3 km/h, creando condizioni di umidità al 40%.

Nella mattina, il cielo sereno continua a dominare, con temperature che salgono fino a 31,9°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimane bassa, attorno al 3%, e i venti si fanno leggermente più intensi, raggiungendo i 10,6 km/h. Anche in questa fase non si registrano precipitazioni, mentre l’umidità si mantiene attorno al 42%.

Il pomeriggio porta un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 31,1°C. Il cielo rimane prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. Tuttavia, si registra una leggera probabilità di precipitazioni, che potrebbe arrivare fino al 20% verso le ore successive. La velocità del vento si mantiene tra gli 8 e i 10 km/h, con umidità al 38%.

La sera vede un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scendono a 27,1°C, mentre la copertura nuvolosa aumenta notevolmente, raggiungendo il 48%. Le precipitazioni si intensificano, con valori che potrebbero toccare i 0,27 mm. L’umidità aumenta, arrivando fino al 61%, e i venti si fanno più deboli, con velocità intorno ai 1,6 km/h.

In sintesi, la giornata si presenterà con condizioni variabili, caratterizzate da un inizio sereno e un finale potenzialmente piovoso.

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