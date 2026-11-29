“Caro Babbo Natale, sono esattamente 29 anni che ogni anno ti scrivo la stessa ‘letterina’ inviandola in copia incolla a tutti gli assessorati ai trasporti pubblici che si sono succeduti alla città di Biella negli ultimi 30 anni, dall’amministrazione Susta fino all’ultima targata Olivero”.

Inizia così la “letterina” di Natale scritta da Benni Possemato, ristoratore del Piazzo nonché ex consigliere comunale di Biella. La richiesta è sempre la stessa: un mini bus che renda dignitoso e più efficiente il servizio di trasporto pubblica che il borgo al resto della città.

“OH OH OH Santa Klaus – scrive Possemato su Facebook – puoi, ti prego, donarci un autobus piccino piccino a sevizio del quartiere Piazzo, un bus così minimal che riesca non solo a passare dal camino del Comune di Biella, ma anche dalla strettoia per attraversare la piazza Cisterna? Possibile che in 30 anni non si sia mai riusciti ad acquistare, anche di seconda mano in giro per l’Italia, un mini bus a metano (scrivo a gas perché nel 2026 pare che il nuovo, e SOTTOLINEO nuovo, deposito di Atap non abbia le colonnine di ricarica elettrica, sigh) al posto degli scatoloni da 40/50 posti che sgasano in piazza Mario Cucco per fare inversione a U e tornare indietro con Rosario di imprecazioni di passanti e automobilisti rivolte a Betlemme?”.

Poi arriva l’appello a Edoardo Maiolatesi: “Assessore Maiolatesi, come già ci promettemmo a quattr’occhi, lei è l’ultimo assessore in ordine cronologico al quale scrivo in copia e incolla. La sto pregando secondo tradizione natalizia, TROVI un pulmino che migliori il servizio al quartiere Piazzo e quindi alla città. Non è necessario che faccia un giro ad anello con costi maggiori per Atap che scaricherebbe sul Comune.

Basterebbe semplicemente solo che partisse dalla piazza del bersagliere, come ora, attraversasse finalmente tutto il quartiere Piazzo facendo una fermata in piazza della Cisterna e una al capolinea del parcheggio del Bellone per poi fare agevole inversione e tornare indietro. Un servizio per biellesi e foresti”.

“Nel mio piccolo – è la conclusione della lettera-post di Possemato – sono disponibile a contribuire per finanziare loghi e vetrofanie di Biella e Biellese per abbellire il pulmino. In fondo non pretendo slitta e renne ma solo un servizio migliore per la nostra città con un investimento contenuto. Grazie Santa Klaus e grazie assessore Maiolatesi”.

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