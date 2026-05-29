Carcere Biella: due agenti aggrediti da un detenuto

Carcere Biella: due agenti aggrediti

Due agenti della polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto italiano in carcere a Biella.

A denunciare l’accaduto sono la FNS CISL Piemonte Orientale e il Sinappe. Prognosi di dieci giorni per uno degli agenti coinvolti, disposti accertamenti sanitari per il sovrintendente.

“Episodi di questa gravità confermano come il personale in prima linea sia costantemente esposto a rischi intollerabili. Il reparto isolamento necessita di un monitoraggio continuo e di tutele reali”, scrivono da Fns Cisl Piemonte. Raffaele Tuttolomondo, segretario nazionale del Sinappe, che parla di una situazione “fuori controllo” e sollecita interventi urgenti da parte dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero.

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