Carabinieri: nuovo Comandante del Reparto Operativo di Biella.

Carabinieri: nuovo Comandante del Reparto Operativo di Biella

Si è svolta stamattina la presentazione del nuovo Comandante del Reparto Operativo del comando compagnia di Biella.

Il Tenente Colonnello Giuseppe Pischedda, 48 anni, dopo avere conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari, nel 2003 si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri quale Allievo Carabiniere effettivo e, previo superamento concorso, è diventato Allievo Ufficiale in ferma prefissata. Transitato in servizio permanente effettivo nel 2006, ha frequentato il Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Ha conseguito altresì il Master di II Livello in “Studi Penitenziari e dell’Esecuzione Penale” e la Laurea Magistrale in Scienze Politiche. Nel grado di Sottotenente e Tenente ha svolto l’incarico di Comandante di Plotone presso il III

Battaglione Allievi Carabinieri di Iglesias, ha retto il Comando del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cagliari.

Nel grado di Capitano è stato Comandante della Compagnia Carabinieri di Macomer e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza.

Nel grado di Maggiore è stato Comandante della 5^ Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Genova e della 1^ Sezione del Nucleo

Investigativo del Reparto Operativo del medesimo Comando Provinciale. Dal marzo 2023 al settembre 2026 è stato Comandante della Compagnia Carabinieri di Nuoro.

Dal 15 settembre 2026 è Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Biella.

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