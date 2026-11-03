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Carabinieri: commemorazione dei militari caduti a Biella

Ricordati i militari dell’Arma caduti nell’adempimento del dovere

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5 minuti fa

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Nella mattinata di lunedì 2 novembre nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Biella, il Comandante Provinciale dei Carabinieri insieme al Coordinatore Provinciale della Associazione Nazionale Carabinieri ha commemorato i militari dell’Arma caduti nell’adempimento del dovere con la deposizione di una corona d’alloro al monumento situato nel piazzale della Caserma.

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